США нанесли новый удар по "Северному потоку-2»: Конгресс согласовал расширенные санкции против газопровода

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Над некоторыми из них, как стало известно, работали и украинские лоббисты.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст заявления американских законодателей.

В нем, в частности, говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов «Северный поток-2 «и «Турецкий поток».

Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.

Проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Опубликованный текст также упоминает санкции для компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на судах, задействованных в укладке труб. В документе отмечается, что президент США может отказаться от санкций, исходя из национальных интересов. При введении ограничений предусматриваются консультации с целым рядом стран, в числе которых названы Великобритания, Швейцария, Норвегия и страны Евросоюза. Документом также предлагается ввести персональные санкции против более пяти турецких чиновников, которые участвовали в сделке по покупке Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода специальным Актом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в результате чего швейцарская Allseas прекратила укладку труб и отвела свои суда из зоны строительства. Само строительство приостановилось при 93% выполненных работ.

В октябре 2020 года Госдепартамент расширил санкции, выпустив новые разъяснения к PEESA. Под их действие теперь попали все компании содействующие строительству «Северного потока», в том числе, поставщики услуг, товаров и финансирования «для модернизации или установки оборудования на судах, строящих трубопроводы „Северный поток-2“ или „Турецкий поток“».

Для того, чтобы обойти санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2», в Германии могут создать региональный фонд защиты климата. Фонд учредит коммерческое предприятие для достройки трубопровода как объекта защиты окружающей среды. Такой вариант достройки предложили власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, сообщила 2 декабря немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине призвали Германию «убить» «Северный поток-2».

Фото: РБК

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