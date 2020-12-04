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Мир

Решили поговорить по-настоящему: Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС

5:13 4 декабря 2020
Украина ЕС

Власти переживающего вторую волну пандемии коронавируса Евросоюза приняли решение отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС в формате видеоконференции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Ранее заседание планировалось провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса, но подобная встреча в виртуальном формате была бы неформальной, так как в ЕС любые «официальные» заседания на политическом уровне могут проводиться только физически.

И только в этом случае на них могут приниматься далеко идущие решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря, Евросоюз на Совете ассоциации должен был представлять представитель по внешней политики и безопасности ЕС, а Украину — премьер-министр.

Ранее обнародовали ежегодный отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации с Украиной. В частности, документ отмечает, что Украина должна продолжить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, до этого Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые страны Евросоюза ужесточают правила въезда для туристов из Украины.

Фото: DW

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