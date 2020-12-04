Одна смерть каждые девять секунд: опубликована обескураживающая статистика по COVID-19 в мире
Более 1,5 миллиона человек во всем мире стали жертвами пандемии COVID-19.
Только за последнюю неделю в среднем каждый день умирали более 10 тысяч человек, передает Reuters.
В среднем, на протяжении последней недели, каждые девять секунд регистрировалась одна смерть. Всего за последние два месяца зафиксировали полмиллиона смертей.
«Только за последнюю неделю более 10 тысяч человек в мире умирали в среднем каждый день, и эта цифра неуклонно растет каждую неделю. Многие страны по всему миру сейчас борются со второй и третьей волнами, даже более сильными, чем первая, навязывая новые ограничения в повседневной жизни», — пишет издание.
Эту печальную статистику подтверждают данные мониторингового проекта университета Джонса Хопкинса. Согласно приводящейся учеными статистики, число заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 65 миллионов.
Количество инфицированных в 191 стране составляет 65 111 866 человек. Наибольшее число инфицированных в США, Индии и Бразилии.
Украина в данном печальном антирейтинге занимает 17-е место.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минздраве пока отвергают идею вводить в Украине тотальный карантин до конца декабря.
Фото: bbc.com16
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