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Мир

Улицу в чеченском селе назвали в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции

20:06 3 декабря 2020
Шалажи

В чеченском поселке Шалажи одну из улиц «переименовали» в честь террориста, который отрезал голову учителю во Франции. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

Фото с табличкой, припаянной к опоре газовой трубы, опубликовал в Instagram житель Шалажи с подписью: «Улица имени настоящего мужчины». На табличке указано новое название улицы — в честь Анзорова, приобретшего печальную известность после зверского убийства в Париже.

В середине октября 18-летний Анзоров отрезал голову учителю истории из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда. При задержании полицейские были вынуждены застрелить подростка, угрожавшего им ножом.

Родственники юноши сообщили, что он увлекся радикальными идеями, перестал употреблять алкоголь, слушать музыку и общаться с женщинами. Семейство Анзоровых родом из чеченского села Шалажи.

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