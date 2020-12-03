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Мир

Тысячи убитых: Азербайджан впервые озвучил данные о своих потерях в Карабахе

15:42 3 декабря 2020
Война

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе в последней военной кампании Азербайджан потерял убитыми 2 783 военнослужащих, более 100 человек пропали без вести. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Приведены также официальные данные по раненым военнослужащим — в госпиталях находятся 1 245 азербайджанцев. Личности 103 погибших военных устанавливаются — для этого проводится ДНК-анализ.

Ведомство анонсирует предоставление в открытый доступ подробной информации об именах, датах рождения, звании и маршруте погибших военнослужащих. При этом Министерство обороны Азербайджана не называет потери в технике.

Напоминаем, после заключения перемирия в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и российским военными.

Фото: pixabay.com

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