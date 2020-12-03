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Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

15:05 3 декабря 2020
адольф гитлер из намибии

В Намибии на местных выборах победил кандидат по имени Адольф Гитлер. В округе Омпунджа за Гитлера проголосовали 85% избирателей, сообщает Cnews.

Полное имя новоизбранного политика — Адольф Гитлер Уунона. Намибийцу 54 года. На родине Адольф зарекомендовал себя как общественный активист, ярый борец против апартеида.

Намибийский Адольф уже заявил, что нацистскую идеологию не разделяет и к мировому господству не стремится. Более того, во избежание ненужных ассоциаций политик намерен впредь публичные заявления подписывать неполным именем — Адольф Уунона. Тем более, что именно так называют мужчину родные.

Адольф считает, что свое необычное имя получил из-за неосведомленности родителей. «Отец, вероятно, не понимал, что представлял собой Адольф Гитлер», — поделился своими догадками политик.

«Когда я был ребенком, для меня это было совершенно нормальное имя. Лишь когда я стал старше, я понял, что этот человек (Гитлер) хотел поработить весь мир», — объяснил намибиец.

Фото EagleFMNam/twitter.com

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