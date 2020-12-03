Всплеск слухов о болезни Путина озадачил аналитиков

В ноябре произошел новый всплеск «утечек» и спекуляций, касающихся якобы пошатнувшегося здоровья президента РФ Владимира Путина и его возможного скорого ухода с поста главы государства. Крым.Реалии приводят мнения об этом нескольких аналитиков.

Некоторые обозреватели считают, что информация о личной жизни Путина, его болезни и возможной отставке намеренно вбрасывается в СМИ для отвлечения внимания россиян от проблем страны. Так, последний опрос Фонда общественного мнения свидетельствует, что 52% россиян критикуют власть.

Но правдоподобно и мнение, что в структуре Кремля предстоит ряд кадровых перестановок и изменений.

«…Но по факту, транзит власти как основной или запасной вариант уже начался в части передачи полномочий силовикам. Из этого следует, что Путин с тревогой смотрит в 2024-й год», — сказал известный российский оппозиционер Геннадий Гудков. А предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин, считает, что Путин на данный момент находится в слабой позиции.

Пока отмечается, что президент РФ усиливает позиции силового блока. Но неясно, является ли эти частью некого «транзита власти» либо просто отражает естественное развитие авторитарного государства.

Ранее высказывалось мнение, что власть в Росии могут передать младшей дочери Путина.

Фото: pixabay.com

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