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В Москве нашли изувеченное тело артистки Нины Акимовой

10:49 3 декабря 2020
Нина Акимова

Вскоре после сообщения о смерти артистки кино и режиссера Нины Ивановй, сыгравшей главную роль в фильме «Весна на Заречной улице», стало известно об уходе из жизни еще одной актрисы — Нины Акимовой.

Как передает «Стархит», тело нашли в ее московской квартиры. Следствие предполагает, что перед смертью 75-летнюю актрису сильно избили — у нее обнаружили травмы головы.

Сообщается, что прошлым летом Акимова уже попадала в больницу с побоями, однако она отказалась объяснить, что произошло.

Отмечается, что Нина Акимова много лет посвятила работе в Российском академическом Молодежном театре. В основном, она была занята в театральных постановках, а также снималась в кино — она участвовала в съемках девяти фильмов, в том числе, в картинах «Дубравка» и «Сердце матери».

Напомним, что 2 декабря не стало «доктора Борменталя» из фильма «Собачье сердце» — 71-летний Борис Плотников умер от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Фото с сайта Кино-театр.ру.

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