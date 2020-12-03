28.29 / 28.51 33.97 / 34.45
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за ошибки испанских врачей 20 детей превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами

10:08 3 декабря 2020
Волосатая спина ребенка

Из-за ошибки врачей 20 детей в испанском городе Торрелавега превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами. Как пишет издание The Sun, вместо лекарства от расстройства желудка малышам дали средство для восстановления волос. В результате у них развился гипертрихоз или так называемый «синдром оборотня».

Из-за путаницы с этикетками в препарате омепразол, угнетающем секрецию желудочной кислоты, оказался миноксидил, применяющийся для лечения облысения.

Это произошло два года назад, но у некоторых пострадавших детей до сих пор растут волосы по всему телу. Родители подали жалобу в министерство здравоохранения Испании, требуя компенсации.


Фото The Sun/Newsflash

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Волосатая спина ребенка

Из-за ошибки испанских врачей 20 детей превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер