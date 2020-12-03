Из-за ошибки испанских врачей 20 детей превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами
Из-за ошибки врачей 20 детей в испанском городе Торрелавега превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами. Как пишет издание The Sun, вместо лекарства от расстройства желудка малышам дали средство для восстановления волос. В результате у них развился гипертрихоз или так называемый «синдром оборотня».
Из-за путаницы с этикетками в препарате омепразол, угнетающем секрецию желудочной кислоты, оказался миноксидил, применяющийся для лечения облысения.
Это произошло два года назад, но у некоторых пострадавших детей до сих пор растут волосы по всему телу. Родители подали жалобу в министерство здравоохранения Испании, требуя компенсации.
Фото The Sun/Newsflash122
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