Американка пережила эпидемию испанского гриппа 100 лет назад, а теперь дважды победила COVID-19

Анджелине Фридман 102 года. За свою долгую жизнь американка множество раз доказывала, что смерть ей ни по чем! Ее невероятную историю рассказал телеканал CNN. Журналисты заинтересовались ей, после того как им позвонила дочь миссис Фридман Джоанн Мерола и сообщила: «Моя бессмертная мама во второй раз победила коронавирус! Ее последний тест отрицательный!»

Анджелина живет в Центре восстановительной терапии Северного Уэстчестера. Это один из пригородов Нью-Йорка. В марте она заразилась коронавирусом в первый раз. Фридман пришлось положить в больницу, но все обошлось. Тогда о ней сообщили несколько американских телеканалов, включая CNN, но особой сенсации в этой новости никто не увидел — уже были случаи, когда COVID-19 побеждали люди более преклонного возраста.

Анджелина вернулась в центр 20 апреля, ее тест был отрицательным. Однако в конце октября представитель администрации этого заведения позвонил Джоанн и сообщил, что ее мать снова заболела. «У мамы были те же симптомы — сухой кашель, высокая температура. В центре решили, что она заразилась гриппом», — рассказывает Мерола.

Миссис Фридман изолировали от других стариков, проживающих в заведении. Ее тест оказался положительным. Госпитализация в этот раз не понадобилась. Джоан каждый день сообщали о том, как себя чувствует ее мать. 17 ноября она получила обнадеживающее известие — COVID-19 отступил во второй раз!

«Моя мама — настоящий борец! Она почти ничего не слышит и очень плохо видит, но продолжает любить жизнь. Учитывая, через что ей удалось пройти, это невероятно!» — утверждает Мерола, и с ней трудно не согласиться.

Анджелина Скьялес родилась в 1918 году на борту парохода, который вез итальянских иммигрантов в Нью-Йорк. Ее мать скончалась во время родов. На судне было множество случаев заражения «испанкой». За новорожденной ухаживали две ее старшие сестры, которые тогда были еще маленькими детьми. В Нью-Йорке их ждал отец, покинувший Италию немного раньше в поисках лучшей жизни. Никто не знает, переболела ли Анджелина тогда страшным гриппом, пандемия которого унесла десятки миллионов жизней во всем мире, но уже то, что она выжила в такой ситуации, является чудом.

Семья Скьялес обосновалась в Бруклине. Там прошла почти вся жизнь Анджелины. У нее было 10 братьев и сестер, и она пережила их всех. Вышла замуж и взяла фамилию супруга — Фридман. «Мама и папа заболели раком. Оба лечились, но папа скончался», — вспоминает Джоанн.

Борьба с онкологическим заболеванием оказалась далеко не последним испытанием, выпавшим на долю Анджелины. Позже она пережила смертельно опасное внутреннее кровоизлияние и даже сепсис!

Миссис Фридман в это нелегкое время поддерживает всех обитателей центра в Северном Уэстчестере. Она полна энтузиазма. Анджелина обожает вязание. Она связала множество хороших вещей и подарила их своим соседям, рассказывает представитель администрации центра.

Безусловно, Анджелина Фридман — не самая пожилая пациентка в мире, справившаяся с COVID-19, но она точно самая старая из тех, кто победил коронавирус дважды!

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