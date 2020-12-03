В Праге собрали более 1 млн крон на восстановление уникального украинского храма

Пока жители села под Запорожьем оригинально «декоммунизируют» свой населенный пункт, возводя на постамент вместо Ленина Христа, украинцы в Праге, а также все неравнодушные жители чешской столицы собирают средства на восстановление украинского храма Святого Михаила, разрушенного пожаром.

Об этом рассказывает «Радио Свобода» со ссылкой на мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Благодаря усилиям дарителей уже собрано более одного миллиона крон (более 370 тысяч евро).

«К сбору средств привлекаются как мелкие дарителя, так и те, кто вкладывает десятки тысяч крон», — сказал Гржиб.

Сбор средств объявили в начале ноября.

Издание отмечает, что храм Святого Архангела Михаила принадлежал к достопримечательностям украинской народной деревянной архитектуры в Праге. Церковь, построенная в 17-м веке в закарпатском селе Великие Лучки, в 1929 году была перевезена в Прагу и установлена ​​в Саду Кинских на холме Петршин.

Храм был уничтожен огнем при до сих пор не установленных обстоятельствах. Полиция не допускает, что причиной пожара могли стать технические проблемы. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривают человеческий фактор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинской столице меценаты подарили Софии Киевской систему для осушения от влаги фундамента и стен.

Фото: Радио Свобода

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