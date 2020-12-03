"Россия в упадке, но все еще опасна": в НАТО определились с главной угрозой для Альянса

Россия — увядающая держава, но она все еще опасна, и блок НАТО должен противостоять ей решительно, дружно и без попыток вернуться к сотрудничеству с Москвой, закрыв глаза на проблемы.

Об этом говорится в новом докладе группы экспертов из разных стран НАТО под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла о стратегии НАТО на ближайшие десять лет, передает BBC.

«По экономическим и социальным меркам Россия — увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию, и, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие», — пишут авторы докалда.

Авторы доклада предлагают укреплять возможности НАТО по противостоянию угрозам со стороны России, расширять сотрудничество с желающими вступить в НАТО Украиной и Грузией, а также быть готовыми к ужесточению санкций против Москвы.

Доклад составлен для руководства НАТО в рамках инициированного генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом обсуждения стратегии НАТО в следующие десять лет, до 2030 года.

«Я продолжу консультации [о стратегии альянса и содержании доклада] с гражданским обществом, парламентариями, молодыми лидерами, частным сектором и, конечно, с союзниками по НАТО. Затем я подготовлю свои рекомендации лидерам стран НАТО к их встрече в следующем году», — сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

Авторы доклада напоминают, что в последней «Стратегической концепции НАТО», опубликованной в 2010 году, ставилась цель стратегического партнерства с Россией, а Китай не упоминался вообще. С тех пор все изменилось, пишут эксперты: во-первых, Россия отвергла приглашения Запада к партнерству, во-вторых, Китай стал ведущей державой и начинает угрожать интересам стран НАТО.

В этом новом 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, Китай — 104.

Правда, Россию авторы все же ставят на первое место — потому что, как они объясняют, она — рядом и представляет непосредственную угрозу членам альянса.

В докладе перечисляются прежние претензии НАТО к России, в частности, то, что она «незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины», продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике и вообще «добивается гегемонии в отношении своих владений советского периода».

Кроме того, авторы напоминают о выходе России из договоров о контроле над вооружениями и о применении боевых отравляющих веществ на территории стран НАТО (имеется в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Британии, но их имена не не называются).

Эксперты рекомендуют НАТО продолжать и развивать т.н. «двухтрековую» политику в отношении России, то есть, жестко противостоять угрозам с ее стороны, но и поощрять попытки разрядки напряженности, если Москва их предпримет.

«Альянс должен обсудить динамичную схему (поведения), в которой он будет предпринимать шаги, повышающие цену агрессивного поведения России (например, координированное ужесточение санкций вместо простого их продления, в зависимости от поведения России, разоблачение тайных действий России в Украине и т. д. ) и в то же время поддерживать примирительные политические жесты, направленные на контроль над вооружениями и меры по снижению рисков», — говорится в докладе.

Авторы напоминают и о «гибридных» угрозах со стороны России, в том числе в информационной сфере и киберпространстве, и предлагают НАТО гораздо чаще и регулярнее проводить совещания политиков, военных, экспертов и общественных деятелей на эту тему.

Эксперты, работавшие над докладом, особо подчеркивают, что в новой международной атмосфере возобновившегося геополитического противостояния альянсу НАТО крайне необходимо сохранять и укреплять внутреннее единство.

«НАТО критически нуждается в политическом единстве по первоочередным вопросам просто в силу масштаба угроз, в особенности — перед одновременным геополитическим и идеологическим вызовом со стороны России и Китая», — говорится в докладе.

Как на практике добиться этого единства, эксперты не говорят, а лишь призывают страны альянса быть верными демократическим принципам и союзническим обязательствам, выполнять свои обещания относительно военных ассигнований, а также воздерживаться от применения вето по эгоистичным мотивам.

В докладе не приводятся конкретные примеры, но агентство Рейтер напоминает, что Венгрия в свое время блокировала планы расширения сотрудничества НАТО с Украиной, а Турция — с Израилем.

Угрозой единству НАТО в последние годы многие в альянсе считали действия и заявления президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но впрямую эти страны и лидеры в докладе не поименованы.

Призывая к единству, авторы доклада одновременно предлагают сделать так, чтобы члены альянса могли при необходимости действовать, даже если единства достичь не удалось.

«НАТО должен создать более структурированный механизм создания коалиций внутри существующих структур альянса. Цель этого — позволить странам-союзницам проводить операции под вывеской альянса, даже если не все союзники желают участовать в этих операциях», — предлагают авторы доклада, который по задумке генсека НАТО должен стать одной из основ стратегии альянса на ближайшие десять лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперты рекомендовали НАТО «распахнуть двери» для Украины и Грузии.

Фото: the-steppe.com

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