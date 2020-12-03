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Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

0:10 3 декабря 2020
Валери Жискар д'Эстен

Во Франции на 95-м году жизни скончался бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Сообщается, что возглавлявший Францию с 1974 по 1981 год д'Эстен с середины ноября был в кардиологическом отделении госпиталя имени Труссо.

До этого он был госпитализирован 14 сентября в одну из парижских больниц с легкой инфекцией легких.

На данный момент сообщение радиостанции не подтверждено ни Елисейским дворцом, ни семьей экс-президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последние годы своей жизни Валери Жискар д'Эстен являлся членом Конституционного совета Франции.

Фото: Europe 1

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