Убить Спилберга: в США задержали женщину, намеревавшуюся лишить жизни знаменитого режиссера

Знаменитому режиссеру Стивену Спилбергу угрожали убийством. Киномагнат обратился в полицию, когда получил сообщение в Twitter от некой Сары Чар. Как сообщает TMZ, автор послания дала понять, что готова на крайние меры, в том числе и на тяжкое преступление.

«Если мне лично придется убить людей за кражу моих IP-адресов, то я это сделаю. Понял меня?» — говорилось в сообщении.

Полиция выяснила, что автор сообщения не просто рассылала гневные месседжи, а подошла к делу серьезно, в том числе приобрела оружие. Кроме того, оказалось, что в прошлом американку уже арестовывали за угрозы, домогательства и преследование знаменитостей.

Женщину арестовали, а потом решением суда запретили приближаться к Спилбергу, его жене и дочери ближе чем на 90 метров.

Напомним, ранее Спилберга внесли в список самых богатых знаменитостей США.

Фото commons.wikimedia.org

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