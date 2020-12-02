Россия была против, Украина воздержалась: в ООН разгорелась битва из-за марихуаны

В среду, 2 декабря, комиссия ООН исключила медицинский каннабис из категории наиболее опасных наркотиков. Об этом сообщает The New York Times.

Реклассификация каннабиса прошла в связи с тем, что с 1961 года марихуана присутствовала в Списке IV Единой конвенции о наркотических средствах наряду с такими опиатами, как героин.

Из 53 членов комиссии Комиссии по наркотическим средствам исключение медицинского каннабиса из категории наиболее опасных наркотиков поддержали 27 стран. Россия оказалась в числе 25 государств, которые выступили против. Украина воздержалась.

Отмечается, что эта реклассификация, скорее всего, будет способствовать легализации медицинского каннабиса во всем мире, но страны сами будут принимать решение о доступности марихуаны.

Напоминаем, в Украине суд впервые оправдал инвалида, пользовавшегося коноплей как лекарством.

Фото: pixabay

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