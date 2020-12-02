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Мир

Предполагаемая дочь Путина решилась на пикантное фото

14:01 2 декабря 2020
Дочь Путина

Предполагаемая дочь президента России, которую от Владимира Путина могла родить Светлана Кривоногих, на своей страничке в соцсетях опубликовала фото в прозрачной майке.

На селфи, выложенном в Instagram, Лиза Розова снялась в прозрачной майке. Сосок на фото прикрыт сердечком. В комментарии к фотографии девушка писала о «сонных глазках» и «напряженно работающем уме».

На ее страничке есть немало фото, где Лиза публикует пикантные фото, правда, не пересекая грани приличий.

Напомним, что российские журналисты считают, что Светлана Кривоногих знакома с хозяином Кремля еще с тех времен, когда он жил в Санкт-Петербурге. Они выяснили, что женщина в начале 90-х годов прошлого века получила аттестат и начала трудовую карьеру в качестве уборщицы в магазине. Также известно о том, что в 2000 году Светлана закончила престижный Университет экономики и финансов, однако однокурсники не запомнили, бывала ли она на занятиях. Высказывалось предположение, что перемены в жизни Кривоногих были связаны с высокопоставленным «чиновником правительства Петербурга».

Фото со странички Лизы Розвой в соцсетях.

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