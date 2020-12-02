Мировой рекорд: 29-летняя женщина родила ребенка, зачатого 27 лет назад

29-летняя американка Тина Гибсон родила ребенка, который фактически младше нее всего на полтора года. Как сообщает издание New York Post, Тина и ее муж Бенджамин долгое время безуспешно пытались завести детей — супруг оказался бесплоден. Тогда они обратились в Национальный центр донорских эмбрионов в штате Теннесси.

29 октября женщина произвела на свет девочку, которую назвали Молли Эверетт Гибсон. Технически ей 27 лет. В матку Тины подсадили эмбрион, который был заморожен 27 лет назад — в октябре 1992 года. Сама миссис Гибсон родилась в апреле 1991-го).

Теперь Молли принадлежит мировой рекорд, как ребенку, который благополучно развился из «старейшего в мире эмбриона». Молли отобрала этот титул у своей старшей сестры Эммы Рен, которая родилась в ноябре 2017 года. Эмбрион Эммы пролежал во льду 24 года. Тин и Бенджамин мечтали подарить девочке сестричку или братика. И решили использовать эмбрион того же донора.

Девочки генетически приходятся друг другу родными сестрами, и их эмбрионы были заморожены одновременно. Так что малышек, несмотря на разницу в возрасте, теоретически можно считать двойняшками.

Тина и Молли

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