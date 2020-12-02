Новорожденный получил имя Маркетинг

В мире фиксируется немало случаев, когда родители дают своим детям странные имена. К примеру, в Швейцарии новорожденную девочку назвали Твифией в честь интернет-провайдера Twifi, чтобы получить бесплатный доступ к Wi-Fi на 18 лет.

А житель российской Пензы, как сообщает «База», назвал своего сына Маркетингом. Свидетельство о рождении с таким именем уже выдали родителям.

Отмечается, что отец Маркетинга — местный креативщик Дмитрий Банчуков, который, как оказалось, является ярым поклонником этого инструмента.

Он надеется, что его сын в будущем сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого ВУЗа страны, а также без проблем знакомиться с девушками. Мол, их будет привлекать необычное имя молодого человека.

Кстати, бабушки и дедушки Маркетинга еще не в курсе, как назвали их внука.

Напомним, что сына миллиардера Илона Маска и канадской певицы Граймс официально назвали X AE A-XII Маск. Основное имя шестого ребенка Илона и первенца Граймс — X, а AE A-XII — среднее имя, которое располагается между личным именем и фамилией. Близкие, видимо, будут называть его «Экс» (X).

Фото с Pixabay.

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