Вторая волна пандемии в Европе и США: какие меры принимают в разных странах

За последнюю неделю ноября число зараженных коронавирусом людей в мире выросло еще на 4 миллиона человек. Таковы неутешительные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По состоянию на 2 декабря выявлено почти 65 миллионов инфицированных. С начала пандемии COVID-19 унес жизни полутора миллионов человек. Выздоровели около 45 миллионов пациентов. Уровень смертности составляет 3%.

Украина занимает 17-е место в мире и восьмое в Европе по количеству выявленных случаев заражения — более 758 тысяч. Скончались 12 тысяч 717 больных. Выздоровели более 369 тысяч пациентов.

Вторая волна пандемии вынуждает власти разных стран искать методы борьбы с распространением болезни. Медики убеждены в том, что единственное средство, способное переломить ситуацию, это массовая вакцинация. К ее началу активно готовятся сегодня власти США, Великобритании, Германии и ряда других стран. Разработаны и протестированы вакцины от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, CureVac, AstraZeneca. Не стоит забывать и о российской вакцине «Спутник V», создатели которой также подали официальную заявку на получение разрешения использования в ЕС. Вот-вот объявят о результатах своих испытаний Johnson & Johnson, а также Sanofi и GlaxoSmithKline.

Регулирующие органы США и Евросоюза продолжают проверку вакцин. Необходимое разрешение получил пока только препарат Pfizer/BioNTech.

Тем временем властям разных стран приходится снова и снова использовать непопулярные ограничительные меры вплоть до жесткого локдауна.

После резкого роста количества новых заражений коронавирусом в Латвии правительство республики приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января (прежний срок истекал 6 декабря). При этом меры ужесточаются. Вводится правило о ношении защитных масок во всех помещениях, кроме собственного дома. Возвращен действовавший весной принцип «два человека, два метра», который означает, что в публичном пространстве могут встречаться не более двух человек, а расстояние между ними и другими людьми должно быть не менее двух метров. Все магазины, кроме продуктовых и тех, где продаются необходимые для жизни товары, будут закрыты по выходным и праздникам. Население Латвии составляет 1,9 миллиона человек, с начала пандемии здесь выявлено 18 тысяч инфицированных.

Парламент Великобритании большинством голосов утвердил план правительства Бориса Джонсона, предусматривающий строгие ограничения в областях с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом. Срок общего локдауна в королевстве истек в полночь 2 декабря. Теперь в Британии действует трехступенчатая система оценки опасности. На данный момент под ограничения попадают около 23 миллионов британцев, живущих в местах, где установлена третья степень. В эти зоны попали, в частности, крупные города Манчестер и Бирмингем.

Королева Елизавета II решила подать пример подданным. Букингемский дворец сообщил, что из-за пандемии Ее Величество не будет в этом году отмечать Рождество в широком кругу семьи, как она делала всегда. 94-летняя королева и ее муж принц Филипп впервые более чем за 30 лет проведут рождественские праздники «в полном спокойствии» в замке Виндзор. Традиционно Елизавета отмечает Рождество с детьми, внуками и правнуками в замке Сандрингем.

Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с главами федеральных земель о продлении мягкого локдауна до начала января. При этом немецкие СМИ подчеркивают, что декабрьские ограничения вряд ли можно назвать «мягкими».

Остаются закрытыми рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, бордели, массажные салоны и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания. Для магазинов в декабре введены дополнительные ограничения: на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 квадратных метров торговой площади. Если же она составляет 800 квадратных метров или меньше, то — по одному на 10 квадратных метров. Защитные маски предписывается впредь носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса. Ограничены также социальные контакты — встречаться разрешено не более чем пяти людям из двух домохозяйств. Не в счет — дети до 14 лет из тех же семей. На время рождественских праздников, а также в Новый год делается исключение: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в более широком кругу — до 10 человек без учета детей.

Частичный локдаун введен также в Турции, где власти были вынуждены признать резкое ухудшение эпидемической ситуации в ноябре. В стране вновь закрыты кафе и рестораны. В будние дни людям в возрасте старше 65 лет разрешено выходить из дома с 10:00 до 13:00, а молодежи младше 20 лет — с 13:00 до 16:00. В выходные дни разрешено покидать свои дома с 10:00 до 20:00.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что главный инфекционист США Энтони Фаучи дал совет вероятному будущему президенту Байдену по снижению количества больных COVID-19. Он порекомендовал закрыть бары и рестораны, а не школы.

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