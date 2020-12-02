Одобрена первая вакцина: в Великобритании начинается кампания прививок против коронавируса

В среду, 2 декабря, правительство Великобритании заявило о том, что регулирующие органы страны одобрили массовое использование первой вакцины против коронавируса. Разрешение получил препарат, разработанный и изготовленный совместно американской корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Массовая вакцинация начнется, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока уже на следующей неделе. Правительство заказало 40 миллионов доз.

Британия стала первой западной державой, выдавшей разрешение на массовое применение вакцины против COVID-19. Хэнкок подчеркнул, что в распоряжении британских медиков уже есть 800 тысяч доз указанной вакцины. Этого хватит, чтобы сделать прививки первым 400 тысячам человек (на одного человека требуется две дозы вакцины Pfizer/BioNTech, вторая вводится через четыре недели после первой).

Еще 10 миллионов доз должны поступить от производителя до конца нынешнего года.

Учитывая особенности перевозки и хранения вакцины (температура должна быть минус 70 градусов по Цельсию), в Британии были подготовлены 10 специальных центров вакцинации. Кроме того, созданы необходимые условия для ее проведения в 50 больницах.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации разработал рекомендации, в которых определены группы, которым прививки следует сделать в первую очередь. Это люди преклонного возраста, находящиеся в домах престарелых, и персонал этих учреждений. Далее следуют британцы старше 80 лет, проживающие дома, и те, кто за ними ухаживает. Третья группа включает в себя всех людей старше 75 лет. В четвертую группу вошли люди старше 70 лет, пациенты с серьезными хроническим заболеваниями, для которых заражение коронавирусом чревато тяжелым протеканием болезни, беременные и британцы младше 18 лет. Пятая группа включает в себя всех людей старше 65 лет.

Как видим, британские власти исходили в решении данной проблемы из возраста вакцинируемых.

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