Сам себе добытчик: кот принес домой украденный пакет с кормом, развеселив сеть

Восьмимесячный кот по кличке Зико, которого семья британцев из города Саутгемптон взяла к себе домой из приюта для животных, чтобы скрасить проведенное на карантине время, оказался воришкой.

Шокированные хозяева засняли момент, когда Зико вернулся домой с прогулки, держа в зубах украденный где-то пакет с кошачьим кормом. Свою добычу он гордо положил на коврик у двери. Как пишет издание Metro, на следующий день довольный собой Зико снова притащил домой такую же упаковку. Владельцы кота ломают голову, где он мог это взять. Никто из их ближайших соседей не держит котов.

«Мы находим забавным то, что он, не дожидаясь завтрака, сам берет себе угощение в чужом доме», — говорит Ли Харви. До сих пор котик, который познает окружающий мир, проносил домой только перья, целую коллекцию прищепок, эластичные резинки и толстого живого червяка.

Видео стало хитом среди любителей котов и быстро распространилось по соцсетям.

Фото @sonnythesmilingcat

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