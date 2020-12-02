Боровшегося с ЛГБТ сооснователя правящей партии Венгрии поймали на гей-вечеринке

На ночной оргии в Брюсселе среди гостей оказался депутат Европарламента представитель венгерской партии «Фидес» Йожеф Сайер, передает «Настоящее время».

Известно, что Сайер — один из основателей партии. Он сподвижник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также один авторов поправки в Конституцию страны, объявляющей брак как союз между мужчиной и женщиной.

По информации издания, Сайер был задержан с наркотиками в рюкзаке. Он пытался бежать, спустившись по водосточной трубе, но его заметили прохожие.

Вечеринки запрещены из-за пандемии, Сайеру грозит штраф, но он уже объявил об отставке.

Кроме Сайера на вечеринке присутствовали еще два дипломата, имена которых не называются.

О том, что полиция Бельгии обнаружила оргию в ночном баре Брюсселя, на которой был депутат Европарламента, стало известно 1 декабря. Приехавшие на место полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса.

На данный момент в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек.

Напомним, в конце ноября в скандал попал другой венгерский политик Иштван Грежа.

Фото Reuters

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