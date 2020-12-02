"Эффект Милославского": банк "перенес" знаменитого жулика из советской комедии в 2020 год

Российский «Сбербанк» решил использовать ностальгию жителей РФ по советским временам и использовал в своей рекламе Жоржа Милославского — персонажа комедии «Иван Васильевич меняет профессию», который в фильме призывал граждан «хранить деньги в сберегательной кассе».

Об этом говорится в пресс-релизе банковского учреждения.

«Любимец женщин Жорж Милославский возвращается на экраны. Оказавшись в 2020 году, герой узнает, что теперь „Сбер“ — больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический гигант», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что внешность актера была воссоздана с помощью технологии искусственного интеллекта.

Задача по синтезированию голоса героя была реализована Группой ЦРТ, также являющейся составной частью экосистемы банка. Миссия была нетривиальной, ведь необходим был именно тот голос, которым Куравлёв говорил в этом фильме полвека назад. С годами же его речь поменялась, да и записи голоса актера в фильмах 1970-х годов не всегда подходили для работы.

Для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) понадобилось около 20 часов речи диктора, записанной в студии по определённому текстовому шаблону. Результат работы был достигнут: зрители не смогут понять, что было синтезировано, а что — архивная запись.

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Фото: adindex.ru

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