Пьяный и не террорист: стали известны подробности о виновнике смертельного наезда на людей в Трире

Мужчина, который на внедорожнике врезался в толпу людей в немецком городе Трир, на момент инцидента был пьян, сообщает focus.de.

Кроме того, у него имеются также психологические проблемы. Об этом заявил прокурор Петер Фритцен.



По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости, у него не было террористических или религиозных мотивов. На момент задержания сразу после наезда на людей у него выявили уровень алкоголя в 1,4 промилле.

Как выяснилось, устроивший наезд — житель пригорода Трира. В последнее время мужчина был бездомным и жил прямо в автомобиле. Его знакомые утверждают, что он продал родительский дом, купил внедорожник и ежедневно выпивал.

Напомним, в результате наезда на людей в Трире погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.



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