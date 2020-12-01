В России неосторожный автомобилист едва не сжег АЗС: момент попал на видео

В России автовладелец, приехавший на заправку, зачем-то поджег бак своего автомобиля — этот момент попал на камеры виденаблюдения.

По информации «АСТВ», инцидент произошел в ночь на вторник, 1 декабря, в Южно-Сахалинске. Издание отмечает, что автомобилист заехал на АЗС, оплатил топливо, вставил «пистолет» в бак, а затем достал из салона машины зажигалку и чиркнул ей возле бензобака.

Машина ожидаемо загорелась, тогда автовладелец попытался «сдуть» с нее огонь и выдернул «пистолет». Последний, упав на землю, расплескал немного бензина, который тоже вспыхнул.

Водитель прыгнул в авто и уехал, а пожар тушил сотрудник автозаправочной станции.

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Фото с Pixabay.

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