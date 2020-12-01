Кремлевские пропагандисты попали в международный скандал из-за пародии на Обаму

По российскому каналу НТВ показали пародию на экс-президента США Барака Обаму, что вызвало обвинения в расизме. Об этом сообщает Радио Свобода.

В программе НТВ «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном актриса изображала Обаму. Из-за этого британское издание The Times обвинило телеканал НТВ в расизме.

Отмечается, что у актрисы в образе Обамы лицо было измазано темной краской, и она пела поп-хит «Я шоколадный заяц». Президентство Обамы называлось «темной стороной» истории США, а ведущий Кеосаян в беседе с якобы бывшим президентом США, сказал, что в России его могут принять за цыганку.

«Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, „Газпром“ должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится», — заявил представитель международной организации Fare, ведущей вместе с УЕФА антирасистскую кампанию. Имеется в виду, что «Газпром» — один из крупнейших спонсоров футбольной Лиги Чемпионов УЕФА.

The Times также отмечает, что Тигран Кеосаян — муж главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая пишет сценарии программы. «За один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей», — заявляет британское издание.

В «Газпроме» отказались комментировать статью в The Times, в УЕФА пока не ответили на запрос издания, а Маргарита Симоньян написала в своем Twitter, что ее муж — представитель этнического меньшинства в России и регулярно шутит над своим происхождением.

Напоминаем, ранее кремлевская пропагандистка Симоньян попыталась замахнуться на Одессу.

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