Женщина отбила у питона щенка рулоном бумаги – драматическое видео

В сеть попало снятое в Австралии видео драматического спасения девятинедельного щенка по имени Джаспер. Как сообщает Win News, на гулявшую в саду возле дома собачку неожиданно напал питон и принялся душить, обвив ее кольцами.

На помощь Джасперу, который отчаянно завизжал, пришла его хозяйка Мишель ван Шоувен, которую сопровождала ее дочка Микаэла. Вооружившись рулоном оберточной бумаги, заготовленной для рождественских подарков, женщина принялась бить змею. А потом взялась за нее уже голыми руками. В конце концов питон отстал от собаки, и Мишель отбросила его в кусты.

Джаспер отделался лишь относительно небольшими травмами — укушенным ухом и ушибленным легким. Хозяйка рада, что вовремя подоспела на место событий.

Змея осталась невредима. Ее отловили и выпустили в безопасном для нее месте.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», американец вырвал щенка из пасти аллигатора.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter