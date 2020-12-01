В Германии автомобиль врезался в толпу: есть жертвы, много пострадавших

В немецком городе Триер автомобиль врезался в толпу людей — по предварительным данным, два человека погибли.

По данным «Раньше всех. Ну почти», пострадали 15 человек. Ресурс публикует в Telegram кадры с места чрезвычайного происшествия.

Отмечается, что водитель двигался по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час. Мотивы его поступка не известны.

Водителя задержали. Им оказался 51-летний гражданин Германии. Он нарочно наехал на людей - по словам бургомистра, он сделал это в приступе ярости.

Напомним, что этим летом в Берлине водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу — пострадало семеро прохожих, трое из которых получили значительные телесные повреждения. Полиция тогда озвучила версию, что водитель не справился с управлением из-за большой скорости.

Водитель потерял контроль над транспортным средством.

Ранее в Черногории автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах — несколько человек получили серьезные ранения.

А под Днепром полицейские местной общины открывали огонь по автомобилю «ГАЗель», который его водитель направил в толпу отдыхающих людей.

Фото — скриншот.

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