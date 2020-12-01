Миллиардный долг, 30 уголовных и гражданских дел: семье Трампа грозит тюрьма

Чем ближе 20 января 2021 года — день инаугурации нового президента США, тем сильнее нервничает не только Дональд Трамп, но и его дети. Этой семье есть что терять и чего бояться. За те четыре года, что мистер Трамп восседал в Белом доме, он стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему компаний. По ряду из них 45-му президенту США грозит тюремное заключение. Кроме того, как подсчитал американский журнал Forbes, долги Трампа-бизнесмена превышают миллиард долларов. Только в ближайшие два года ему предстоит выплатить по этим обязательствам более 450 миллионов долларов. Об этой уникальной для США ситуации пишут сегодня многие известные западные издания. Например, немецкий журнал Focus опубликовал статью «Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали». «ФАКТЫ» подготовили ее полный перевод.

«Лишь президентство уберегает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения»

«Семья Трампа окажется за решеткой? Сценарии, в которых описывается будущий арест Дональда Трампа в случае поражения на выборах, обсуждаются в США уже несколько лет. А недавние вопросы президента о правовых возможностях самопомилования лишь подогрели соответствующие слухи.

Сценарии, при которых Дональду Трампу придется отправиться в тюрьму, некоторые эксперты считают вполне реальными. Тимоти Снайдер, известный историк Йельского университета, сказал недавно в одном из телевизионных интервью: «Лишь президентство уберегает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения».

Тем временем американские СМИ все чаще пишут о возможном лишении свободы, грозящем троим старшим детям Трампа. Иванка, Дональд-младший и Эрик уже много лет связаны с компанией The Trump Organization так же тесно, как и их отец. По оценке многочисленных экспертов в области права, в ряде случаев дети Трампа тоже понесут ответственность за возможные финансовые и налоговые преступления внутри компании.

Иванка, как известно, больше своих братьев и сестер вовлечена в семейный фонд. Ей отец также переводил и «сбор за консалтинговые услуги» в размере около 750 тысяч долларов. Подозрение в том, что эти платежи были попытками Трампа списать расходы компании, чтобы уклониться от уплаты налогов, прокуроры Нью-Йорка теперь намерены изучить так же подробно, как и обвинения в платежах за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал.

В настоящий момент по возможным преступным сделкам семьи Трампа ведется более десятка расследований. В ближайшие годы наступает срок возврата долгов иностранным спонсорам, в частности Deutsche Bank, в размере более 300 миллионов долларов. К тому же издание Financial Times сообщает о долгах в размере 900 миллионов долларов, связанных с недвижимостью, а журнал Forbes — о прочих миллионных долгах перед налоговыми ведомствами США. К этому добавляются и связанные с пандемией значительные финансовые потери гольф-клубов и гостиничных компаний Трампа.

Лишь в прошлом году комитет правительства по этике обязал Иванку и ее братьев пройти обучение по теме «Обязанности благотворительных организаций». Тогда стало известно о покупке портрета президента размером выше человеческого роста и стоимостью 20 тысяч долларов, что вызвало негодование. Картина была куплена на пожертвования компании Trump Organization. Благотворительные пожертвования не предназначены для личных интересов и расходов, заключил тогда комитет по этике.

Супруг Иванки Джаред, вероятно, еще лучше знаком с преступными практиками. Его отец Чарльз Кушнер, заработавший миллиарды на продаже недвижимости, в 2004 году признал себя виновным и провел 14 месяцев в тюрьме. Его преступления — налоговые махинации, нелегальные пожертвования политической партии и скандальные попытки манипуляции свидетелями. Кушнер признался, что нанял проститутку, чтобы соблазнить мужа сестры. С помощью видеосъемки он хотел шантажировать сестру и тем самым заставить ее не давать показания против него. Эта семейная драма и арест отца, вероятно, наложили сильный отпечаток на Джареда.

Дети Трампа годами подписывали все без разбора, и теперь это может их погубить, сказал недавно в интервью бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Он считает, что Трамп сделает все, чтобы спасти себя. «Сначала он бросит Эрика, потом Дональда-младшего. Если потребуется, он принесет в жертву и свою любимую дочь Иванку. Поверьте мне, я хорошо знаю Дональда», — заявил Коэн".

Но в статье Focus затронута лишь одна из проблем семьи Трамп. А их много.

Трамп одержим идеей о помиловании самого себя и членов своей семьи

Газета New York Times подчеркивает, что до сих пор юристы, защищающие интересы Трампа, добивались переноса слушаний в судах, ссылаясь на неприкосновенность своего клиента как действующего главы государства. Но уже 21 января 2021 года этот довод утратит юридическую силу. Согласно американским законам, президенты страны, покинувшие этот пост, не защищены иммунитетом в делах, где их обвиняют в уголовных преступлениях или финансовых махинациях. Следовательно, никто и ничто не может помешать привлечь Трампа к ответственности, после того как он покинет Белый дом.

Обвинений в отношении Дональда Трампа хоть отбавляй! Это и попытка подкупа свидетелей, и препятствование расследованиям, и подделка финансовой отчетности.

По последнему пункту в данном перечне, пишет New York Times, подробные комментарии дал Майкл Коэн. Он утверждает, что на протяжении последних 10 лет или больше Трамп приказывал вести двойную бухгалтерию по всем своим компаниям. В первой доходы и стоимость недвижимости завышались. Это было необходимо для получения новых кредитов. Вторая бухгалтерия показывала огромные убытки, что позволяло Trump Organization и самому Трампу не платить налоги годами! Как известно, за указанные 10 лет он заплатил дважды всего по 750 долларов налога с годового дохода!

Офис окружного прокурора в Нью-Йорке официально потребовал от юридической компании Mazars USA LLC предоставить налоговые документы Трампа за последние восемь лет. Адвокаты пытались снова помешать этому, сославшись на иммунитет президента. В октябре 2019 года Верховный суд США постановил, что иммунитет президента не распространяется на решение о передаче этих документов прокуратуре Манхэттена.

Адвокаты Трампа попытались обжаловать и это решение, но проиграли все апелляции в судах низших инстанций. В последний момент юридическая команда президента вновь обратилась в Верховный суд, потребовав запретить передачу документов, сославшись на «чрезвычайные обстоятельства, связанные с положением ответчика». Окончательное решение по этой апелляции пока не принято.

Известный американский юрист Ричард Фролик, комментируя данную ситуацию Русской службе Би-би-си, отметил: «Нет ни одного федерального или местного закона, который помешал бы приговорить президента, который больше не выполняет обязанности главы государства, к лишению свободы. Однако подобного прецедента еще не было в истории США, так что вряд ли суды пойдут на столь радикальный шаг».

«За подделку деловой отчетности законодательство Нью-Йорка предполагает наказание в виде года тюремного заключения и штрафа или условное наказание с выплатой компенсации. Но в суде представителям прокуратуры необходимо доказать, что распоряжения о подделке документов отдавал лично Трамп, а не кто-то из его подчиненных. По всей видимости, именно этот довод станет основной линией защиты», — считает Фролик.

Однако есть еще иски, по которым Трамп обвиняется в сексуальных домогательствах и даже сексуальном насилии. Например, журналистка Джин Кэрролл утверждает, что Дональд 20 лет назад изнасиловал ее прямо в примерочной одного из нью-йоркских магазинов одежды. А Саммер Зервос, участница популярного телешоу «Подмастерье» (The Apprentice), ведущим которого на протяжении нескольких лет был Трамп, обвинила его в том, что он во время съемок насильно поцеловал ее и схватил за грудь.

Даже если Трампу удастся избежать тюремного заключения и отделаться выплатой штрафов, его деловая репутация явно находится под угрозой. Поэтому последние пару лет, утверждает телеканал CNN, президент одержим идеей о помиловании самого себя и членов своей семьи. Начиная с 2017 года, он много раз задавал вопрос своим советникам, возможно ли это?

Единого мнения Трамп по данной проблеме не услышал. В конституции США есть параграф, в котором говорится: «Президент должен… иметь право предоставлять отсрочки от наказания и даровать помилование за преступления против Соединенных Штатов».

Предшественники Трампа неоднократно этим правом пользовались. Делал это и он сам. Так, недавно, перед Днем благодарения, он помиловал своего бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинта.

В День благодарения Трамп по традиции помиловал индейку. Рискнет ли он помиловать своих детей и зятя?

Однако ни один из американских президентов не использовал данное право в отношении самого себя! Трамп может рискнуть. Но тогда он вступит в противоречие с разъяснением Министерства юстиции США, которое было дано в 1974 году в связи с добровольной отставкой Ричарда Никсона. Тогда Минюст подчеркнул, что президент не может помиловать сам себя, так как «существует фундаментальное правило, гласящее, что никто не может выступать в качестве судьи в собственном деле».

Но у Трампа есть другой способ. Его подсказал все тот же Никсон. Вице-президент США Джеральд Форд после отставки Никсона занял его место в Белом доме и помиловал своего предшественника.

New York Times полагает, что Трамп способен провернуть этот трюк снова. Он может уйти в отставку до 20 января 2021 года. До инаугурации Джо Байдена президентом станет нынешний вице-президент Майк Пенс. За свой короткий срок в Овальном кабинете он вполне успеет подписать указ о помиловании Трампа и его детей.

Фото Getty Images

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