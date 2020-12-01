Самого разыскиваемого маньяка поймали в России

В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, получившего известность как «Поволжский маньяк». Его подозревают в совершении в 2011—2013 годах от 25 до 32 убийств, жертвами которых становились пожилые женщины.

Задержанный

В Telegram-канале Baza напомнили, что все преступления жестокий убийца совершал по одному сценарию — поджидал женщин на улице, затем проникал в квартиру, где душил. Преступления произошли на территории Татарстана и соседних регионов (Казани, Уфе, Ульяновске, Самаре и других городах).

За информацию о местонахождении ранее судимого за кражу и грабеж преступника правоохранители обещали денежное вознаграждения в размере 3 млн рублей (более 1,2 млн гривен).

Задержать его смогли в квартире гражданской жены.

Напомним, ранее в России вынесли приговор двум маньякам-вымогателям, которые «покупали» девственность.

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