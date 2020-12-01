Путину предрекли убийство в Кремле

На историю с самоубийством в Кремле сотрудника ФСО из подразделения, которое занимается охраной президента РФ Владимира Путина, отреагировали в «Правом секторе».

Так, спикер «ПС» Артем Скоропадский считает, что российский офицер погиб не просто так.

«История с самоубийством в Кремле, как я считаю, очень проста — офицер не то услышал, не то увидел или не то узнал. Я давно не верю в массовые протесты в России. Думаю, что Путина все же убьют в Кремле, как казнили там одного из его опричников», — написал он на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что сослуживцы покончившего с собой офицера, говорили, что он мог свести счеты с жизнью из-за условий работы и чрезмерной нагрузки. Однако росСМИ заявили, что суицид мог быть связан с личными проблемами — сотрудник ФСО вскоре должен был развестись с женой.

Фото с Pixabay.

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