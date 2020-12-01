Фотомодель убила мужа ножом в сердце за комплименты подруге

В Санкт-Петербурге произошло резонансное убивство — фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова зарезала мужа, который привел домой подругу и флиртовал с ней в присутствии жены.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, в северную столицу России Лилия и Сергей Поповы приехали на выходные, сняв квартиру посуточно.

В полиции уточнили, что причиной смерти Попова стал удар ножом в сердце. «Скорую помощь» вызвала сама Лилия.

Сейчас модель написала явку с повинной, уголовное производство возбудили по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекших смерть». Максимальное наказание по этой статье состоит в лишении свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в сентябре в Запорожской области осудили 28-летнего ревнивца, который облил бензином и сжег свою невесту. Его жертва — 22-летняя Настя Ковалева — получила ожоги 90% поверхности тела и через 8 дней скончалась в больнице.



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