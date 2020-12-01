России не позволят "играть мускулами" в Черном море: в НАТО сделали важно заявление

Открыв штаб Атлантического командования, Североатлантический альянс намерен продолжать укрепление своих позиции в регионе Черного моря, где Россия постоянно пытается наращивает военное присутствие в Крыму, захваченном у Украины.

Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает DW.

Издание отмечает, что комментарий Столтенберга прозвучал в преддверии проведения Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО, который пройдет 1−2 декабря в формате телеконференции.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в регионе Черного моря, не в последнюю очередь — в Крыму. В этом состоит причина, почему мы должны и дальше увеличивать наше присутствие в регионе», — подчеркнул Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса и всех его союзников.

«Мы тесно сотрудничаем с ценными для нас партнерами — Грузией и Украиной. В этой связи НАТО сохраняет значительное присутствие в черноморском регионе и будет в дальнейшем еще более тесно взаимодействовать с Украиной и Грузией», — подчеркнул Столтебнерг.

Также генсек напомнил о многонациональной бригаде, базирующейся в румынском городе Крайова в рамках специального передового присутствия НАТО в юго-восточной части Североатлантического союза.

«Мы видим, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет этих двух стран, в частности, путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских войск в части Грузии», — указал Столтенберг.

Он также обратил внимание на то, что РФ модернизирует свой ядерный потенциал и создает новые ракеты, а также размещает больше сил в регионах по соседству с Европой — от крайнего Севера до Сирии и Ливии.

«Мы также видим усиленное российское присутствие вследствие кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе», — добавил глава альянса.

Он подчеркнул, что наращивание присутствия НАТО в черноморском регионе будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины Дмитрием Кулебой и Грузии — Давидом Залкалиани. Кроме того, в рамках Совета будет вестись речь о контроле над вооружениями, в частности о ситуации вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

Напомним, что в июне, Йенс Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИДе сделали важное заявление о том, что в случае необходимости Украина может стать членом НАТО без прежних условий, в том числе выполнения плана действий по членству (ПДЧ).

Фото: dw.com

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