Понадобится ПЦР-тест: популярная у туристов из Украины страна ЕС изменила условия въезда

В связи с усилением пандемии коронавируса страны Евросоюза продолжают ограничивать возможности въезда на свою территорию иностранцев, в том числе и украинцев. Еще одним государством в этом списке стала Хорватия, изменившая в понедельник, 30 ноября, правила пересечения границы.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на странице в Facebook.

При этом запрет на въезд в Хорватию не будет распространяться на украинцев с действительным видом на жительство в странах ЕС, прибывающих в Хорватию непосредственно из стран ЕС, входящих в «зеленый список». Также в Хорватию смогут попасть украинцы с видом на жительство, путешествующие транзитом, но они должны доказать, что не задерживались в других странах ЕС, через которые также двигались транзитом.

Другим украинцам, которые будут направляться в Хорватию из стран ЕС, позволят въезд только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу, или при условии самоизоляции до сдачи ПЦР-теста на территории Хорватии.

Решение штаба гражданской защиты Хорватии вступит в силу 1 декабря и будет действовать до 15 декабря 2020 года.

Также правительство Хорватии определило перечень украинцев, которые постоянно проживают в Украине, но имеют право въезжать в страну по исключительным основаниям.

В данный список вошли:

медики, исследователи и работники по уходу за пожилыми людьми при условии отрицательного ПЦР-теста;

пограничники;

работники транспортной отрасли;

дипломаты, военные, правоохранители, работники гуманитарной сферы или лица гражданской защиты при исполнении обязанностей, сотрудники международных организаций;

лица, путешествующие транзитом, при условии выезда из страны в течение 12 часов;

ученики или студенты учебных заведений;

моряки при условии отрицательного ПЦР-теста;

лица, имеющие неотложные личные/семейные причины, деловые причины или другие экономические интересы при условии отрицательного ПЦР-теста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после того, как Украина обновила «красный» список стран, в который опять-таки, попала Хорватия, иностранцы начали предпринимать отчаянные меры при пересечении границы для того, чтобы обойти запреты.

Фото: photos-images/republika-hrvatska

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