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Мир

Названа причина самоубийства охранника в Кремле

15:15 30 ноября 2020
Кремль

В российских правоохранительных органах заявляют, что самоубийство сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Захарова на территории Кремля не связано с условиями его службы.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство ТАСС.

По данным этих источников, причиной трагедии могли стать личные проблемы. Telegram-канал «Baza» подтвердил, что Захаров находился в процессе развода с женой. Тем не менее его сослуживцы допустили, что причиной суицида могло стать «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям работы сотрудника и многочисленные переработки».

Напомним, в начале года в Москве в зале суда покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов.

Фото ТАСС

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