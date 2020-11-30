Британец нашел на пляже «скелет русалки» — бывалые рыбаки такого еще не видели

Гуляя со своей собакой по пляжу в графстве Девон близ города Плимут британец Бен Лэндрикомб сделал удивительную находку. Как сообщает издание The Sun, после отлива на берег вымыло нечто, напоминающее фрагмент человеческого позвоночника, заканчивающийся костяным «плавником».

38-летний Бен говорит, что жители рыбацкой деревни, которая находится поблизости, затруднились с идентификацией останков. Все бывалые рыбаки, чьим мнением интересовался Лэндрикомб, такого ранее никогда не видели.

Бен говорит, что это выглядит, как скелет русалки. И его теорию разделяют многие знакомые.

Однако преподаватель археологии доктор Джеймс Моррис в Университете Центрального Ланкашира, изучив фотографии, предположил, что эти кости могли принадлежать козе, овце или косуле.





Фото The Sun

381

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter