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Мир

Британец нашел на пляже «скелет русалки» — бывалые рыбаки такого еще не видели

15:07 30 ноября 2020
Бен со скелетом русалки

Гуляя со своей собакой по пляжу в графстве Девон близ города Плимут британец Бен Лэндрикомб сделал удивительную находку. Как сообщает издание The Sun, после отлива на берег вымыло нечто, напоминающее фрагмент человеческого позвоночника, заканчивающийся костяным «плавником».

38-летний Бен говорит, что жители рыбацкой деревни, которая находится поблизости, затруднились с идентификацией останков. Все бывалые рыбаки, чьим мнением интересовался Лэндрикомб, такого ранее никогда не видели.

Бен говорит, что это выглядит, как скелет русалки. И его теорию разделяют многие знакомые.

Однако преподаватель археологии доктор Джеймс Моррис в Университете Центрального Ланкашира, изучив фотографии, предположил, что эти кости могли принадлежать козе, овце или косуле.


Фото The Sun

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