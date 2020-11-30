В Кремле застрелился охранник Путина

В Москве на территории Кремля застрелился сотрудник подразделения, отвечающего за личную охрану президента России Владимира Путина.

Как сообщает в Telegram «Baza», сотрудник 5-го отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров покончил с собой во время службы. Отмечается, что супруге, с которой Захаров должен был вскоре развестись, не сообщили о суициде, рассказав лишь о смерти ее мужа.

Отмечается, что причиной суицида могло стать «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям работы сотрудника и многочисленные переработки» — в одну из последних смен Захаров находился на работе более 15 часов.

По словам коллег погибшего, в ФСО ощущается нехватка кадров — оставшиеся на службе вынуждены работать и за себя, и «за того парня», причем без доплат.

О возрасте покончившего с собой не сообщается, однако судя по фото, которое разместили в Telegram-канале, это был молодой еще мужчина.

Ранее в России задержали солдата-срочника Антона Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Он застрелил сослуживца и двоих офицеров.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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