В джунглях Амазонки нашли десятки тысяч наскальных рисунков возрастом 12 500 лет

В джунглях Амазонки на территории Колумбии обнаружили десятки тысяч отлично сохранившихся наскальных рисунков возрастом около 12 500 лет. Как пишет издание Metro, ученые назвали покрытый изображениями скальный массив протяженностью более 12 километров «Сикстинской капеллой древних». На рисунках изображены первобытные люди и животные времен ледникового периода — в том числе доисторический родственник слова мастодонт, гигантский ленивец, вымерший родич верблюд палеолама и другие.

Открытие было сделано британско-колумбийской экспедицией еще в прошлом году, но до сих пор держалось в секрете. Британский телеканал Channel 4 снял о нем документальный фильм: «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», который будет показан в декабре.

Изучением этих удивительно точных детализированных рисунков предстоит заниматься еще не одному поколению ученых — настолько велика эта «коллекция».

Tens of thousands of ice age paintings across a cliff face have been discovered in the Amazonian rainforest.



The paintings of animals and humans were created up to 12,500 years ago across cliff faces that stretch across nearly eight miles in Colombia. https://t.co/OlrxqTD4KE pic.twitter.com/kG171tQ2X0 — Ticia Verveer (@ticiaverveer) November 29, 2020

The Serrania La Lindosa: New archaeological sites for the colonisation and settlements of the Colombian Amazonhttps://t.co/TgDMrUxlyh — Ticia Verveer (@ticiaverveer) November 29, 2020

410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter