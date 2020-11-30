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В джунглях Амазонки нашли десятки тысяч наскальных рисунков возрастом 12 500 лет

13:51 30 ноября 2020
Наскальные рисунки

В джунглях Амазонки на территории Колумбии обнаружили десятки тысяч отлично сохранившихся наскальных рисунков возрастом около 12 500 лет. Как пишет издание Metro, ученые назвали покрытый изображениями скальный массив протяженностью более 12 километров «Сикстинской капеллой древних». На рисунках изображены первобытные люди и животные времен ледникового периода — в том числе доисторический родственник слова мастодонт, гигантский ленивец, вымерший родич верблюд палеолама и другие.

Открытие было сделано британско-колумбийской экспедицией еще в прошлом году, но до сих пор держалось в секрете. Британский телеканал Channel 4 снял о нем документальный фильм: «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», который будет показан в декабре.

Изучением этих удивительно точных детализированных рисунков предстоит заниматься еще не одному поколению ученых — настолько велика эта «коллекция».


 

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