Загадочно исчез таинственный «инопланетный» монолит, найденный в пустыне США

Таинственный монолит, случайно найденный 18 ноября в пустыне американского штата Юта, загадочным образом исчез. На его месте осталась только треугольный кусок металла и кучка камней.

В Бюро по управлению земельными ресурсами штата заявили, что не трогали установленный среди скал металлический монумент высотой около трех с половиной метров. И кто это сделал — неизвестно.

Хотя местоположение находки власти не разглашали, туристы все же вычислили место по спутниковым снимкам Google Earth и утроили туда настоящее паломничество. Пошли слухи, что монолит мог быть оставлен на Земле инопланетянами. Он напоминает объект, который фигурирует в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

Кадр из фильма "Космическая одиссея 2001 года"

Обелиск неизвестного происхождения, как обратили внимание сейчас, фигурировал на картах Google Earth еще в 2016 году. Однако не исключено, что он был установлен намного раньше. Представитель местного Департамента безопасности Ник Стрит предполагает, что этой конструкции может быть около 40−50 лет.

Некоторые считают, что это творение в духе художника-минималиста Джона Маккрэкена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико. Он умер в 2011 году, а потому не может ответить на вопрос о своей причастности к созданию этого шедевра. Однако владелец художественной галереи в Нью-Йорке Дэвид Цвирнер убежден, что это произведение Маккрэкена. Практически идентичная его работа выставляется в David Zwirner Gallery. Хозяин галереи опубликовал в Twitter фотографии обоих монолитов, подписав их: «Портал в Юту находится в галерее Дэвида Цвирнера, на 20-й улице».

Фото Utah Department of Public Safety

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