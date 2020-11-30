Трамп отреагировал на два перелома ноги у Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп, который назвал условия, при которых он покинет Белый дом, отреагировал в своем Twitter-аккаунте на два перелома ноги у вероятного следующего лидера страны Джо Байдена.

Так, нынешний хозяин Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором Байден покидает госпиталь после приема у врача. «Поскорее поправляйся», — написал американский лидер.

Ранее Джо Байдену диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

До этого врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября.

Как известно, Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джозеф Байден рассказал о своих планах на первые дни у власти.

Фото: theguardian.com

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