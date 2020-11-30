"Нашли уязвимое место": стало известно, как "украинские лоббисты" помогли остановить "Северный поток 2"

Пока украинские чиновники призывают Германию «убить» «Северный поток 2», другие патриотически настроенные украинцы помогают достичь этой же цели, находясь в американской столице и помогая законодателям США разрабатывать санкции против любимого детища «Газпрома».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

В материале речь идет о сотруднике украинской компании «Нафтогаз» Вадиме Гламаздине, курирующем в ней вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По сведениям газеты, они уже не менее четырех лет «закулисно работали в Вашингтоне», чтобы помешать сооружению газопровода.

Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.

Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом (республиканец, от штата Техас) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир). Согласно информации газеты, Вадич был советником Круза, а также участвовал в разработке антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с «Роснефтью». По оценке издания, это привело к тому, что российская компания «лишилась доступа к важнейшим технологиям».

«Эту же модель мы применили к «Северному потоку — 2», — сообщил Вадич журналистам The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, Гламаздин и Харченко пытались выявить «уязвимое место» в «Северном потоке — 2». Они привлекли к этой работе «базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере». По сведениям издания, указанные лоббисты в 2018 году посчитали, что РФ не располагает судами, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. Они предположили, что наибольший эффект дадут рестрикции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. Как констатирует газета, в итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas остановила соответствующие работы.

The Wall Street Journal подчеркивает, что «итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, скептически относящихся к России, стали принятые санкции, из-за которых год назад работы над „Северным потоком — 2“ были приостановлены».

«Теперь украинцы считают, что они близки к успеху», — отмечается в материале.

Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод.

Напомним, что ранее в ноябре стало известно, что представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении «Северного потока — 2», предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дополнительные санкции США в отношении проекта «Северный поток-2» не позволят Кремлю ввести в действие свое детище даже в случае окончания его строительства. В этом агентство Bloomberg заверили три информированных источника.

Фото: vedomosti.ru

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