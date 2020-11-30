"Никаких референдумов быть не должно": в РФ оппозиционер призвал вернуть Украине Крым

Пока главный российский «либерал» Владимир Жириновский в своей далекой от реальности манере строит планы по захвату больше части территории Украины, другие политики этой страны предлагают исправить политическую недальновидность Кремля и вернуть на родину украинский Крым.

Такое заявление, в частности, сделал прославленный шахматист и оппозиционный политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров, пишут «Дни.ру».

По словам Каспарова, в случае прихода к власти демократических сил в России переговоров о судьбе Крыма быть не должно, а аннексированный полуостров следует вернуть под контроль Украины.

«Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займет — это уже вторично», — повторил свою мысль оппозиционер в интервью Крым.Реалии.

По мнению Гарри Каспарова, у России в будущем нет другого выбора, кроме как отказаться от имперской политики президента Владимира Путина.

«Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России», — заключил Каспаров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидер белорусской оппозиции Мария Тихановская никак не может решиться на то, чтобы подтвердить принадлежность Крыма Украине. Политик упорно повторяет свои избитые слова о том, что, дескать, по международному закону Крым является частью Украины, а де-факто — российский.

Фото: osnmedia.ru

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