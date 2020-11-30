28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Никаких референдумов быть не должно": в РФ оппозиционер призвал вернуть Украине Крым

5:19 30 ноября 2020
Каспаров Гарри

Пока главный российский «либерал» Владимир Жириновский в своей далекой от реальности манере строит планы по захвату больше части территории Украины, другие политики этой страны предлагают исправить политическую недальновидность Кремля и вернуть на родину украинский Крым.

Такое заявление, в частности, сделал прославленный шахматист и оппозиционный политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров, пишут «Дни.ру».

По словам Каспарова, в случае прихода к власти демократических сил в России переговоров о судьбе Крыма быть не должно, а аннексированный полуостров следует вернуть под контроль Украины.

«Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займет — это уже вторично», — повторил свою мысль оппозиционер в интервью Крым.Реалии.

По мнению Гарри Каспарова, у России в будущем нет другого выбора, кроме как отказаться от имперской политики президента Владимира Путина.

«Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России», — заключил Каспаров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидер белорусской оппозиции Мария Тихановская никак не может решиться на то, чтобы подтвердить принадлежность Крыма Украине. Политик упорно повторяет свои избитые слова о том, что, дескать, по международному закону Крым является частью Украины, а де-факто — российский.

Фото: osnmedia.ru

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Водянова Наталья

Разделась догола: 38-летняя многодетная мать Водянова снялась в откровенной позе

омон

Врезался головой в дерево и получил удар ниже пояса? Силовик на протестах в Минске попал в переделку

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер