Врезался головой в дерево и получил удар ниже пояса? Силовик на протестах в Минске попал в переделку

В Беларуси 29 ноября продолжились уличные акции оппозиции. В воскресенье жители Минска и областных центров вышли на Марш соседей. Попытки силовиков разогнать собравшихся запомнились примечательным моментом. Он попал на записи видеорегистраторов и был опубликован Telegram-каналом МотолькоПомоги.

На видео четко видно, как один из бойцов белорусского ОМОНа пытается догнать протестующего, но ударяется о дерево и падает, а когда пытается подняться, получает удар ногой от убегающего юноши.

Напомним, акции протеста в Беларуси не прекращаются с августа, несмотря на зверства силовиков и массовые задержания участников маршей.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter