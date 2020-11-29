28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Врезался головой в дерево и получил удар ниже пояса? Силовик на протестах в Минске попал в переделку

22:02 29 ноября 2020
омон

В Беларуси 29 ноября продолжились уличные акции оппозиции. В воскресенье жители Минска и областных центров вышли на Марш соседей. Попытки силовиков разогнать собравшихся запомнились примечательным моментом. Он попал на записи видеорегистраторов и был опубликован Telegram-каналом МотолькоПомоги.

На видео четко видно, как один из бойцов белорусского ОМОНа пытается догнать протестующего, но ударяется о дерево и падает, а когда пытается подняться, получает удар ногой от убегающего юноши.

Напомним, акции протеста в Беларуси не прекращаются с августа, несмотря на зверства силовиков и массовые задержания участников маршей.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

невестка марченко

Невестка Оксаны Марченко продемонстрировала фигуру в спортзале

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер