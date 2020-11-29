Меркель неожиданно поинтересовалась у Тихановской насчет украинского языка

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала о неожиданном моменте на недавних переговорах с канцлером Германии. Когда 6 ноября Тихановская удостоилась встречи с Ангелой Меркель, та вдруг поинтересовалась, знает ли собеседница украинский язык. Подробности Тихановская рассказала в интервью Радио Свобода.

«Она (Меркель) говорит: «Вы понимаете украинский язык?». Я говорю: «Конечно, я понимаю. Он на русский не очень похож, но с белорусским очень близок, и мы достаточно легко понимаем друг друга», — поделилась Тихановская.

Ответ Ангелу Меркель удовлетворил, но общались собеседницы на английском языке.

Встреча с Меркель длилась 45 минут. По итогам переговоров Тихановская вышла к прессе и объяснила, что ищет поддержки у европейских лидеров, чтобы найти выход из политического кризиса в Беларуси.

Перед записью интервью Радио Свобода Тихановская продемонстрировала, что действительно говорит по-белорусски и понимает украинский язык. Но на вопросы журналиста оппозиционерка предпочла отвечать на русском.

Фото скриншот видео dw.com

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