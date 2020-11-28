Взорвать за 10 секунд: в ОАЭ зрелищно снесли небоскреб и установили рекорд

В Абу-Даби превратили снос небоскреба Mina Plaza Towers в необычайно зрелищное событие. Тщательно просчитанным и контролируемым взрывом все четыре башни недостроенного 144-этажного комплекса были демонтированы. Видео опубликовано на официальной странице Абу-Даби в Twitter.

تمت بحمد الله عملية هدم أبراج ميناء بلازا ضمن مشروع تطوير منطقة الميناء في أبوظبي في ١٠ ثوانٍ بنجاح وأمان. تتقدم دائرة البلديات والنقل بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة وللجمهور على تعاونهم والتزامهم بإجراءات السلامة في المنطقة. pic.twitter.com/Cd4BKNXxf4 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) November 27, 2020

За операцией наблюдали представители Книги рекордов Гиннеса, которые зафиксировали новый рекорд: «Самое высокое здание, снесенное методом контролируемого подрыва». От 165-метрового здания избавились за 10 секунд.

Муниципалитет Абу-Даби уверяет, что подрыв проводился с максимальной осторожностью. Район заблаговременно закрыли для пешеходов и транспорта. Единственное неудобство, которого было не избежать, это звук взрыва, но и о нем жителей города предупредили заранее.

После того как территорию очистят от строительного мусора, здесь планируется возвести современный торговый центр с туристической инфраструктурой. В перспективе реконструкция ждет весь старый район Mina Zayed: здесь будет жилая застройка, офисные здания, туристические объекты.

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