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Взорвать за 10 секунд: в ОАЭ зрелищно снесли небоскреб и установили рекорд

23:35 28 ноября 2020
абу-даби

В Абу-Даби превратили снос небоскреба Mina Plaza Towers в необычайно зрелищное событие. Тщательно просчитанным и контролируемым взрывом все четыре башни недостроенного 144-этажного комплекса были демонтированы. Видео опубликовано на официальной странице Абу-Даби в Twitter.

За операцией наблюдали представители Книги рекордов Гиннеса, которые зафиксировали новый рекорд: «Самое высокое здание, снесенное методом контролируемого подрыва». От 165-метрового здания избавились за 10 секунд.

Муниципалитет Абу-Даби уверяет, что подрыв проводился с максимальной осторожностью. Район заблаговременно закрыли для пешеходов и транспорта. Единственное неудобство, которого было не избежать, это звук взрыва, но и о нем жителей города предупредили заранее.

После того как территорию очистят от строительного мусора, здесь планируется возвести современный торговый центр с туристической инфраструктурой. В перспективе реконструкция ждет весь старый район Mina Zayed: здесь будет жилая застройка, офисные здания, туристические объекты.

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