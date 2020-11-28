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Мир

В Стамбуле задержаны украинцы, намеревавшиеся продать свои органы

22:54 28 ноября 2020
иностранцы

В Турции полиция провела масштабную спецоперацию по выявлению незаконной торговли органами. Задержана группа иностранцев — 18 человек. Среди оказавшихся за решеткой были и граждане Украины, сообщает Sabah.

Как рассказали в полиции Стамбула, в частности, были задержаны россиянин и украинец, обратившиеся в частную клинику для пересадки почки. Чтобы обойти законы Турции, двое мужчин (реципиент и донор) выдавали себя за сводных братьев и предъявили администрации клиники поддельные документы. Такой же трюк пытались провернуть двое жителей Кыргызстана. Они выдавали себя за дядю и племянника, чтобы получить разрешение на трансплантацию органа.

Кроме того, были задержаны пятеро граждан Туркменистана, разместившие в соцсетях объявление о продаже почек. Попутно полицейским удалось сорвать сделку о продаже четырех почек по 15 тысяч долларов за каждую.

Как сообщают турецкие СМИ, всего по итогу операции были задержаны граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана.

Фото ntv.com.tr

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В Стамбуле задержаны украинцы, намеревавшиеся продать свои органы

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