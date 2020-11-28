Тихановская больше не хочет быть президентом Беларуси

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская больше не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты страны. Новые президентские выборы, которых добивается оппозиция, пройдут без фамилии Тихановской в бюллетене. Об этом политик заявила в интервью украинской редакции Радио Свобода.

По словам Тихановской, их требование об отмене результатов выборов и назначении нового голосования остается в силе. Говоря о методах влияния, которые готова использовать оппозиция, политик упомянула об акциях протеста, забастовках на крупных предприятиях — «кошельках власти». Против прямых переговоров с Лукашенко Тихановская тоже не возражает. «Мы бы хотели, чтобы этот диалог состоялся», — заявила она.

Тихановская упомянула, что у нее в планах есть поездка в Украину. В этом контексте лидер оппозиции Беларуси еще раз озвучила свою позицию по поводу оккупированного Крыма. Тихановская настаивает: по международному закону Крым является частью Украины, а де-факто «имеем то, что имеем».

Напомним, в августе 2020 года после выборов в Беларуси Тихановская была вынуждена выехать в Литву, где и остается до сегодняшнего дня.

Ранее Тихановскую попросили ответить на вопрос: «Чей Крым?». По поводу оккупации полуострова политик заявила, что Крым — юридически украинский, а фактически — российский.

Фото strana888/facebook

617

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter