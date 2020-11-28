Жена британского министра финансов богаче королевы Елизаветы II на 106 миллионов долларов

Супруга Риши Сунака, занимающего в Великобритании должность канцлера Казначейства, что соответствует посту министров финансов, намного богаче британской королевы Елизаветы II. Как сообщает издание Daily Mail, Акшата Мурти владеет долей семейного состояния, которая оценивается в 430 миллионов фунтов стерлингов (около 572,5 миллиона долларов). В то время, как состояние Ее Величества, по данным Sunday Times Rich List, составляет лишь 350 миллионов фунтов (466 миллионов долларов). То есть миссис Сунак богаче монарха на 106 миллионов долларов.

Акшата — дочь соучредителя индийской компании Infosys Нараяны Мурти. Компания занимается разработкой программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий. Нараяна Мурти входит в список 12 величайших предпринимателей нашего времени по версии журнала Fortune. Его состояние оценивается по меньшей мере в два миллиарда долларов. У бизнесмена двое детей: сын Рохан, который окончил Гарвард и работает в Infosys в качестве ассистента отца, и дочь Акшата, получившая степень магистра в бизнес-школе Стэнфордского университета.

Как отмечают критики Риши Сунака, канцлер старается занизить семейное состояние. В своей недавней декларации финансовых интересов он не упомянул о пакете акций компании Infosys, которым владеет его жена.

40-летний Сунак, который также учился в Стэнфордском университете и основал глобальную инвестиционную компания с оборотом в миллиард долларов, женился на дочери миллиардера в 2009 году.

Риши Сунак

Фото Daily Mail и PA



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