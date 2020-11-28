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Мир

Лишь бы умерли: в США разрешили казнить преступников по-разному

8:09 28 ноября 2020
Электрический стул

Министерство юстиции США внесло поправки в нормы осуществления казни преступников, осужденных на федеральном уровне. В соответствии с новыми нормами, местные власти могут проводить казни любым легальным на территории данного штата способом.

По данным The Hill, кроме уже разрешенной смертельной инъекции, власти штатов получат право использовать отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Примечательно, что изменения вступят в силу в канун Рождества — 24 декабря 2020 года.

Тем не менее, по данным Минюста США, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение с помощью инъекций. Напомним, такую инъекцию сделают 8 декабря и 52-летней Лизе Монтгомери. Это будет первая в истории США за последние 70 лет федеральная казнь женщины.

В 2004 году Монтгомери жестоко убила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннет, сначала задушиа женщину, а затем вырезав из ее чрева ребенка.

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