Мир толкают к войне: Иран обвинил Израиль в убийстве "отца иранской ядерной бомбы"

Убийство в пятницу, 27 ноября, иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого на Западе давно подозревали в авторстве секретной программы производства ядерного оружия, может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет «Голос Америки».

Так, по сообщениям государственных иранских СМИ, Хоссейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пообещал нанести удар по причастным к покушению на Мохсена Фахризаде.

«Мы нанесем сокрушительный удар по убийцам этого… мученика и заставим их сожалеть о содеянном», — написал в «Твиттере» Деган. Чуть позже он обвинил Израиль в убийстве известного ученого-ядерщика, чтобы спровоцировать войну.

«В последние дни политической жизни своего … союзника (президента США Дональда Трампа) сионисты (Израиль) стремятся усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну», — говорится в еще одном твите, опубликованном военным советником аятоллы Хаменеи.

По данным «Русской службы Би-Би-Си», Фахризаде был убит в пригороде Ирана в пятницу. Неизвестные обстреляли его автомобиль, Фахризаде был госпитализирован и чуть позже скончался от полученных ранений. Сообщения иранских государственных СМИ о смерти Фахризаде были подтверждены официального Тегерана.

На Западе Фахризаде уже давно называли «мотором» секретной программы создания иранской атомной бомбы, действие которой официально было приостановлено в 2003 году. Израиль и США обвиняют Тегеран в попытках тайного восстановления этой программы, в Иране эти обвинения отрицают.

Информационное агентство «Тасним» сообщило, что «террористы взорвали еще одну машину», а затем обстреляли автомобиль, в котором находился Фахризаде и его телохранители. Нападение произошло за пределами Тегерана.

Кто бы ни стоял за этим нападением, убийство Фахризаде может привести к эскалации напряженности между Ираном и США в последние недели президентства Дональда Трампа.

Фахризаде был единственным иранским ученым, имя которого было упомянуто в документе, составленном в 2015 году Международным агентством по атомной энергии для оценки оставшихся без ответов вопросов об иранской ядерной программе. В отчете МАГАТЭ говорится, что Фахризаде курировал деятельность «в поддержку возможного военного аспекта (иранской) ядерной программы» в рамках так называемого плана AMAD.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в 2018 году обвинил Иран в продолжении разработки ядерного оружия и заявил, что Фахризаде все еще работает в министерстве обороны Ирана над «специальными проектами».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Иране американские спецслужбы ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды».

Фото: Голос Америки

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